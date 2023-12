Papież Franciszek jest chory! Przełomowe informacje z Watykanu

Atak we Francji

Stan zdrowia papieża Franciszka, najnowsze informacje. Oficjalne oświadczenie Watykanu

Stan zdrowia papieża Franciszka od soboty, 25 listopada niepokoi wiernych. Wtedy poinformowano o "lekkim stanie grypowym" Ojca Świętego, a zaledwie kilka godzin później pojechał on do kliniki Gemelli na badanie. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i ogłosił, że nie ma sił nawet odczytać swoich rozważań z powodu problemów z płucami i kłopotów z oddychaniem. Ostatnia audiencja generalna odbyła się w Auli Pawła VI, a nie tradycyjnie na placu Świętego Piotra. Franciszek odwołał też wyjazd do Dubaju na konferencję klimatyczną. Watykan informował o stanie zapalnym w płucach nie będącym jednak zapaleniem płuc, sam Franciszek o "ostrym zapaleniu oskrzeli". Teraz pojawił się pewien ważny komunikat Watykanu.

Watykan: papież Franciszek czuje się lepiej, jednak nadal przechodzi terapię, a wystąpienia z Placu Świętego Piotra nie będzie, zaplanowano tylko transmisję

Można mówić o przełomowych informacjach, ponieważ po raz pierwszy Stolica Apostolska stwierdza, że stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się. Jednak nadal Ojciec Święty jest chory i przyjmuje leki. Zapowiedziano już, że tak jak jak przed tygodniem papież odmówi w niedzielę modlitwę Anioł Pański w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszka, by uniknął zaziębienia. Wystąpienie Franciszka będzie transmitowane na plac Świętego Piotra.

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie

The health of Pope Francis, who is suffering from a lung inflammation, is improving; but he will read his Sunday message indoors from his residence to be on the safe side, the Vatican said Saturday. https://t.co/Xxoi68bYCO— NEWSMAX (@NEWSMAX) December 3, 2023

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej