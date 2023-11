Papież Franciszek poważnie chory? Niepokojący komunikat Watykanu

Papież Franciszek nadal jest chory. Musiał odwołać ważne wydarzenie. Wielu będzie zawiedzionych

Stan zdrowia papieża Franciszka od soboty, 25 listopada niepokoi wiernych. Wtedy poinformowano o "lekkim stanie grypowym" Ojca Świętego, a zaledwie kilka godzin później pojechał on do kliniki Gemelli na badanie tomografii komputerowej, według oficjalnego komunikatu w celu wykluczenia komplikacji płucnych. Po badaniu papież Franciszek wrócił do Domu Świętej Marty. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i ogłosił, że nie ma sił nawet odczytać swoich rozważań z powodu problemów z płucami. Co prawda przedstawiciele Stolic Apostolskiej stwierdzili, że papież Franciszek spotka się z wiernymi na audiencji generalnej w środę, 29 listopada, to audiencja generalna odbędzie się w Auli Pawła VI, a nie tradycyjnie na placu Świętego Piotra. Chodzi o to, by papież odbywał rekonwalescencję w cieple, a nie narażony na jesienne chłody. Teraz pojawiły się jeszcze inne informacje!

"Papież Franciszek przyjął z wielkim żalem prośbę lekarzy, a zatem podróż jest odwołana"

Jak się okazuje, Franciszek nie zdrowieje tak szybko, jak miał na to nadzieję! Jest najnowszy komunikat Watykanu w sprawie stanu zdrowia Ojca Świętego. Okazało się, że Franciszek musi zmienić nawet swoje bardzo ważne plany po prośbie ze strony watykańskich lekarzy. "Mimo poprawy ogólnego obrazu klinicznego Ojca Świętego w związku ze stanem grypowym i zapaleniem dróg oddechowych, lekarze poprosili papieża, by nie wyruszał w podróż do Dubaju, planowaną na najbliższe dni" z okazji konferencji klimatycznej - przekazało biuro prasowe Watykanu. Konferencja jest zaplanowana na 1-3 grudnia. "Papież Franciszek przyjął z wielkim żalem prośbę lekarzy, a zatem podróż jest odwołana" - ogłosił rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

