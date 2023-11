Nowe informacje o zdrowiu papieża Franciszka! Będą wielkie zmiany, Watykan wydał komunikat

Choroba papieża Franciszka niepokoi. Na co choruje papież? Jaki jest stan zdrowia papieża? Nowy komunikat Watykanu może zaskoczyć

Stan zdrowia papieża Franciszka od soboty, 25 listopada niepokoi wiernych z całego świata. Wtedy poinformowano o "lekkim stanie grypowym" Ojca Świętego, a zaledwie kilka godzin później pojechał on do kliniki Gemelli na badanie tomografii komputerowej, według oficjalnego komunikatu w celu wykluczenia komplikacji płucnych. Po badaniu Franciszek wrócił do Domu Świętej Marty. W niedzielę niepokój nie minął. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i ogłosił, że nie ma sił nawet odczytać swoich rozważań z powodu problemów z płucami. Tekst odczytał za Franciszka ksiądz z Sekretariatu Stanu Paolo Braida. Czy stan zdrowia Franciszka może niepokoić?

Jak ogłosił dziś, 27 listopada dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, tomografia komputerowa wykazała "stan zapalny", ale stan papieża jest dobry i stabilny, nie ma gorączki, kłopoty z oddychaniem ustępują. Dożylnie podano papieżowi Franciszkowi antybiotyk. Watykan wydał też pewien inny komunikat. Co prawda przedstawiciele Stolic Apostolskiej stwierdzili, że papież Franciszek spotka się z wiernymi na audiencji generalnej w środę, 29 listopada, to audiencja generalna odbędzie się w Auli Pawła VI, a nie tradycyjnie na placu Świętego Piotra. Chodzi o to, by papież odbywał rekonwalescencję w cieple, a nie narażony na jesienne chłody.

