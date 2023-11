Papież Franciszek przerwał swoje wystąpienie! "Brakowało mu tchu, był słaby"

Papież Franciszek nagle osłabł podczas spotkania z rabinami. Przerwał swoje wystąpienie. Jest komunikat Watykanu

Co się dzieje z papieżem Franciszkiem? To pytanie zadawało sobie wielu wiernych po niepokojącym wydarzeniu, do jakiego doszło podczas spotkania z rabinami w Watykanie. Ojciec Święty początkowo powitał radośnie rabinów, jednak jak donosi Reuters, był zmęczony i "brakowało mu tchu". W końcu Franciszek rzekł: "Zdarza się, że nie czuję się dobrze i dlatego wolę nie czytać przemówienia, ale przekazać Państwu jego kopię". Ojciec Święty nie był w stanie kontynuować swojego wystąpienia. Początkowo Watykan nie komentował sprawy. Potem jednak wydał oświadczenie, zgodnie z którym Franciszka dopadło jesienne przeziębienie, ale nie planuje zmian w harmonogramie spotkań. "Papież jest trochę przeziębiony i ma przed sobą długi dzień audiencji" - powiedział dopytującym o incydent dziennikarzom dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Na szczęście jeszcze tego samego dnia Franciszek wydawał się być w znacznie lepszej formie podczas spotkań z tysiącami dziećmi z całego świata. Śmiał się i witał radośnie z małymi gośćmi.

Papież niedawno prosił wiernych, by się za niego modlili

Niedawno Franciszek zwrócił się do słuchających go wiernych z dość nietypową prośbą. "Proszę was, byście osądzali mnie z wyrozumiałością i byście się modlili się o to, by papież - ktokolwiek nim jest, dzisiaj jest moja kolej - otrzymywał pomoc od Ducha Świętego i był posłuszny tej pomocy. Módlmy się za papieża, by w swojej posłudze, w swojej misji kontynuował towarzyszenie w wierze trzodzie, powierzonej mu przez Jezusa, zawsze z pomocą Ducha Świętego. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie. I módlcie się za mnie" - mówił Ojciec Święty.

