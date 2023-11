Niepokojące słowa papieża Franciszka. "Módlcie się za mnie"

Nietypowa prośba Ojca Świętego. Papież Franciszek w specjalnym przesłaniu wezwał wiernych, by modlili się specjalnie za niego

Papież Franciszek ma już 87 lat i w ostatnich latach nie raz jego stan zdrowia niepokoił wiernych. Mimo wszystko Ojciec Święty wydaje się być obecnie w dość dobrej formie. Teraz jednak padły słowa, które mogą zaniepokoić wielu wiernych. Niespodziewane słowa padły w przesłaniu Ojca Świętego do wiernych, które Watykan opublikował we wtorek. Papież Franciszek poprosił ludzi, by modlili się... za niego. Czy chodzi o jakieś pogorszenie stanu zdrowia papieża? Jak wynika z dalszej części tekstu, sprawa jest bardziej zawiła i chodzi raczej o odpowiedzialność związaną z funkcją, jaką pełni papież. "Poproście Pana, by mnie pobłogosławił. Wasze modlitwy dają mi siłę i pomagają towarzyszyć Kościołowi, słuchając Ducha Świętego" - powiedział papież w przesłaniu za pośrednictwem wideo.

Papież: "Proszę was, byście osądzali mnie z wyrozumiałością"

Późniejsze słowa dawały do myślenia: "Bycie papieżem nie oznacza utraty swojego człowieczeństwa; przeciwnie - moje człowieczeństwo wzrasta codziennie razem ze świętym i wiernym Ludem Bożym. Bycie papieżem jest także procesem. W tym procesie można nauczyć się większej dobroczynności, być bardziej miłosiernym i przede wszystkim bardziej cierpliwym, tak jak nasz Bóg Ojciec, który jest tak cierpliwy" - mówił papież. "Mogę sobie wyobrazić, że wszyscy papieże na początku swojego pontyfikatu mieli to uczucie strachu, zawrotu głowy - jak każdy, kto wie, że będzie surowo osądzony, bo Pan poprosi nas, biskupów, byśmy poważnie rozliczyli się z naszego działania. Proszę was, byście osądzali mnie z wyrozumiałością i byście się modlili się o to, by papież - ktokolwiek nim jest, dzisiaj jest moja kolej - otrzymywał pomoc od Ducha Świętego i był posłuszny tej pomocy. Módlmy się za papieża, by w swojej posłudze, w swojej misji kontynuował towarzyszenie w wierze trzodzie, powierzonej mu przez Jezusa, zawsze z pomocą Ducha Świętego. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie. I módlcie się za mnie" - zakończył swoje przemówienie.

Sonda Czy Franciszek jest dobrym papieżem? Tak, to najlepszy papież! Raczej tak Raczej nie Nie, to najgorszy ze wszystkich papieży Nie mam zdania

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej