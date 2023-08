Papież na wózku inwalidzkim! Niepokojący stan zdrowia Franciszka

Koniec wojny księcia Harry'ego z rodziną królewską? "To wielka ulga"

Papież Franciszek przybył na Światowe Dni Młodzieży. Musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Co się stało?

W Portugalii trwają Światowe Dni Młodzieży. W mszy inaugurującej spotkanie wzięło udział aż 150 tysięcy osób! Do Lizbony przybył również papież Franciszek. Wydaje się być w dobrym humorze, jednak stan zdrowia 86-letniego Ojca Świętego może niepokoić. Po niedawnej operacji papież Franciszek porusza się niemal zawsze na wózku inwalidzkim. Wstaje samodzielnie z fotela, ale wygląda na to, że lekarze zabronili mu dłuższego chodzenia czy stania. Wygłosił jednak kilka przemówień. „Czasami, na naszej kościelnej drodze, możemy doświadczyć podobnego znużenia, kiedy się nam wydaje, że trzymamy w rękach tylko puste sieci (...) Do tego często dochodzi - zaznaczył - rozczarowanie i złość, jaką niektórzy odczuwają wobec Kościoła, czasami z powodu naszego złego świadectwa i skandali, które oszpeciły jego oblicze i które wymagają pokornego i ciągłego oczyszczania, wychodząc od krzyku cierpienia ofiar, który zawsze musi być przyjęty i wysłuchany” - mówił papież.

Papież Franciszek był operowany. Z jaką chorobą zmaga się Ojciec Święty?

86-letni papież Franciszek od dawna zmaga się z kłopotami zdrowotnymi, a 7 czerwca musiał być operowany. Operacja odbyła się w rzymskiej klinice Gemelli. Była to operacja jamy brzusznej spowodowana bolesną przepukliną rozetną. Papież Franciszek cierpiał na tę formę przepukliny w wyniku przebytej kiedy indziej operacji - zapewne może chodzić o operację sprzed paru lat, podczas której wycięto papieżowi fragment jelita.

Pope Francis arrived in Lisbon to participate in World Youth Day Lisbon 2023. This is his 42nd apostolic journey and his 2nd visit to Portugal. He will visit the Fatima Shrine on Saturday. This is his fourth #WYD after Rio, Kraków and Panama. #Lisboa2023 pic.twitter.com/ycYfIDlESg— EWTN Vatican (@EWTNVatican) August 2, 2023

