Papież Franciszek w szpitalu. Nowe informacje niepokoją, Watykan uspokaja

86-letni papież Franciszek od dawna zmaga się z kłopotami zdrowotnymi, a w środę, 7 czerwca musiał być operowany. Operacja odbyła się w rzymskiej klinice Gemelli. Była to operacja jamy brzusznej spowodowana bolesną przepukliną rozetną. Papież Franciszek cierpiał na tę formę przepukliny w wyniku przebytej kiedy indziej operacji - zapewne może chodzić o operację sprzed paru lat, podczas której wycięto papieżowi fragment jelita. Jak teraz poinformowano, Ojciec Święty musi jeszcze pozostać w szpitalu i będzie tam na pewno przez cały przyszły tydzień. Czy coś się stało? Stolica Apostolska uspokaja, choć papież nie pojawi się w niedzielę na modlitwie Anioł Pański. Profesor chirurgii Sergio Alfieri podał, że to decyzja "podyktowana przez ostrożność" i Franciszek pozostanie w klinice Gemelli prawdopodobnie przez cały przyszły tydzień.

Lekarze: Franciszek jest w "doskonałym humorze"

"Poprosiliśmy papieża, by spędził część rekonwalescencji w szpitalu" - tłumaczy chirurg i zapewnia, że Franciszek jest w "doskonałym humorze" i ma dobre wyniki badań. Dlatego, chociaż do 18 czerwca włącznie wszelkie papieskie spotkania i audiencje są odwołane, to wszystko wskazuje na to, że Ojciec Święty w dniach 2-6 sierpnia papież będzie w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. "Z medycznego punktu widzenia będzie mógł stawić lepiej niż wcześniej czoła wszystkim zobowiązaniom, zarówno wewnątrz Stolicy Apostolskiej, jak i poza nią" - zapewnia profesor Alfieri.

