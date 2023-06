Papież Franciszek nadal w szpitalu po operacji! Nowe informacje o stanie Ojca Świętego

Papież Franciszek przeszedł operację. Ojciec Święty nadal w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia papieża?

Kondycja papieża Franciszka od jakiegoś czasu niepokoi wiernych. 86-letni Ojciec Święty zmaga się z kłopotami zdrowotnymi, a w środę, 7 czerwca musiał być operowany. Operacja odbyła się w rzymskiej klinice Gemelli, w której tradycyjnie leczy się papieży. Była to operacja jamy brzusznej spowodowana bolesną przepukliną rozetną. Papież Franciszek cierpiał na tę formę przepukliny w wyniku przebytej kiedy indziej operacji - zapewne może chodzić o operację sprzed paru lat, podczas której wycięto papieżowi fragment jelita. Jak poinformował prof. Sergio Alfieri, Franciszek dobrze zniósł trzygodzinną operację, nie było komplikacji i Ojciec Święty czuje się dobrze. Jednak nadal leży w szpitalu. Jaki jest jego stan?

Czy papież nie odwoła wizyty na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie?

Jak wyjaśnił profesor chirurgii, po takiej operacji normalne jest przebywanie w szpitalu na rekonwalescencji nawet przy braku komplikacji. Terapia trwa zazwyczaj od pięciu do siedmiu dni, jednak jak podkreślił prof. Alfieri, należy brać także pod uwagę zaawansowany wiek 86-letniego papieża Franciszka. Chirurg dodał również, iż papież po operacji będzie mógł prowadzić zwyczajne życie i wrócić do podróżowania po świecie. Jest więc bardzo możliwe, że nie odwoła zaplanowanej na sierpień podróży do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży. Na razie odwołano wszystkie audiencje i spotkania do 18 czerwca włącznie. Nie wiadomo jeszcze, czy w najbliższą niedzielę papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

POPE FRANCIS UPDATE: 'Pope Francis' surgery is over: it took place without complications and lasted three hours' @HolySeePress #PopeFrancis pic.twitter.com/vFOn3amqzZ— Vatican News (@VaticanNews) June 7, 2023

