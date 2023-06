i Autor: PAP/EPA

Co się stało?

PILNE! Papież Franciszek trafił do szpitala. Jeszcze dziś będzie operowany! Potworny ból

Niepokojące wieści z Watykanu. 86-letni papież Franciszek trafił do kliniki Gemelli, gdzie w środę, 7 czerwca, zostanie poddany operacji - donoszą włoskie media. Franciszek pojechał do szpitala już we wtorek, na konsultację. To właśnie podczas tej wizyty zapadła decyzja o pilnym zabiegu. Co się stało?