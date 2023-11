Papież Franciszek ma problemy z oddychaniem! Jest oświadczenie Watykanu

Król Karol III każe to robić ze sznurowadłami i pastą do zębów! Te plotki szokują

Stan zdrowia papieża Franciszka od soboty, 25 listopada niepokoi wiernych. Wtedy poinformowano o "lekkim stanie grypowym" Ojca Świętego, a zaledwie kilka godzin później pojechał on do kliniki Gemelli na badanie tomografii komputerowej, według oficjalnego komunikatu w celu wykluczenia komplikacji płucnych. Po badaniu papież Franciszek wrócił do Domu Świętej Marty. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i ogłosił, że nie ma sił nawet odczytać swoich rozważań z powodu problemów z płucami. Ostatnia audiencja generalna odbyła się w Auli Pawła VI, a nie tradycyjnie na placu Świętego Piotra. Franciszek odwołał też wyjazd do Dubaju na konferencję klimatyczną. Stan zdrowia papieża Franciszka może niepokoić, a najnowsze oświadczenie Watykanu wskazuje na to, że Ojciec Święty nadal czuje się źle, zaś jego choroba to coś więcej, niż przelotne przeziębienie.

"Stan zapalny w płucach", ale nie "zapalenie płuc". Papież nie miał siły nawet odczytać tekstu katechezy

Stolica Apostolska właśnie przyznała, że papież Franciszek ma "stan zapalny w płucach". Co na tę chwilę wiadomo o stanie zdrowia papieża? Papież Franciszek nadal ma stan zapalny w płucach, ale nie jest to zapalenie płuc - głosi oświadczenie Watykanu. Jak dodają przedstawiciele stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty ma problemy z oddychaniem. Nie ma gorączki i przepisano mu antybiotyki. Podczas audiencji generalnej widać było, że papież nie czuje się dobrze. Ponownie tekst katechezy odczytał za niego ksiądz z Sekretariatu Stanu. Papież osobiście zaapelował tylko o przedłużenie rozejmu w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników oraz o pokój na Ukrainie.

