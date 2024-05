Ada Fijał na komunii syna w sportowych butach i okularach za 2 tysiące. Lepiej od Rutkowskiego?

Ada Fijał właśnie posłała swojego 9-letniego syna Antka to komunii świętej. A właściwie posłał się do niej sam, bo była to jego własna decyzja. „Uprzedzając pytania – Ant sam zdecydował, że chce pójść do komunii” – napisała na Instagramie aktorka.

Zgodnie z wolą chłopca rodzice, Ada i jej mąż Piotr, przygotowali się z nim do tego ważnego dnia. A w niedzielę po mszy świętej zorganizowali dla rodziny skromne, acz efektowne przyjęcie. Były owocowe przekąski, ciasta i tort. Antek bawił się z kuzynkami, które przyjechały do niego na przyjęcie.

Stylizacja Ady Fijał na komunii syna

„Super czas z rodzinką. Trochę się nagłowiłam nad stylówką odpowiednią do okazji. Ale chyba wyszło OK?” - zapytała swoich followersów Ada Fijał, która słynie z szalonych stylizacji w odważnych kolorach i ekscentrycznych dodatków, lecz tym razem postawiła na biały garnitur od La Manii z piękną kwiatową aplikacją.

Ada dobrała do niego błękitną koszulę i okulary Gucci za 2 tys. zł. Naszą uwagę zwróciły natomiast sportowe buty marki New Balance. Dobry wybór?

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała Ada Fijał na komunii swojego syna.

