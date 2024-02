Tak przyszła do teatru. Czerwone lateksowe spodnie to ekstrawagancja? To zerknij na pierzaste buty

aszu 21:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ada Fijał nie lubi modowej nudy. Jej ubrania są zawsze wyraziste, kolorowe i awangardowe. Na premierę spektaklu "Nienasyceni" wybrała kolejny wyjątkowy zestaw. Gdyby patrzeć jedynie na górę jej stylizacji, to było całkiem klasycznie - stanowiła ją oversizowa marynarka w drobną kratkę. Dołem nie było już tak grzecznie - zgrabne nogi aktorki podkreślały obcisłe spodnie z czerwonego lateksu. A buty... wprost brak słów!