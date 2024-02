Henryk Gołębiewski o swojej niskiej emeryturze. Myślał, że dostanie "góra 500 złotych"!

Henryk Gołębiewski ma bogatą karierę filmową i telewizyjną. Nie są to jednak role pierwszoplanowe. By się utrzymać aktor przez lata pracował w branży budowlanej. W późnym wieku założył także rodzinę. W 2006 ożenił się z Marzeną Matusik, którą ma 16-letnią córkę Różę. Gdy była maleńka, Gołębiewski walczył na nowotwór. Dziś małżonkowie żyją skromnie. Sam aktor mówi, że mimo niskiej emerytury i niepewnej pracy w zawodzie aktora, starcza mu na to, co potrzeba. Wyjawił przy tym wysokość swojej emerytury.

- Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł. (...) Jednego miesiąca dorobię trochę więcej, kolejnego mniej i jakoś się to wszystko kręci. Mam dach nad głową, rachunki popłacone, do garnka też jest co włożyć - powiedział magazynowi "Życie na gorąco".

