Córka Henryka Gołębiewskiego ma już 15 lat! Róża jest podobna do ojca, gdy ten był w jej wieku [ZDJĘCIA]

jot 21:37

Henryk Gołębiewski karierę rozpoczął ponad 50 lat temu. Jako nastoletni chłopak grał w uwielbianych przez Polaków serialach młodzieżowych. To on był Cegiełką w "Stawiam na Tolka Banana" oraz sprytnym Poldkiem w "Podróży za jeden uśmiech". Dziś, to jego jedyna córka ma już 15 lat! Róża jest podobna do taty, gdy ten był w jej wieku. Oboje pojawili się na Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej do Kudowy-Zdroju im. Pawła Królikowskiego.