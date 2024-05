W mieszkaniu znaleziono gnijące zwłoki emeryta. Odurzający fetor roznosił się po bloku

i Autor: Shutterstock

Horror w Legionowie

W mieszkaniu znaleziono gnijące zwłoki starszego mężczyzny. Odurzający fetor roznosił się po bloku

To kolejny dramat, do którego doszło w ostatnim czasie w Legionowie. 21 czerwca 2023 roku informowaliśmy was zwłokach około 80-letniej Marii, które gniły w mieszkaniu przy ul. Pałacowej od 2018 roku. Tym razem przy alej 3 Maja odnaleziono zwłoki 84-letniego mężczyzny. Jak poinformowała „gazetapowiatowa.pl”, emeryt nie żył już od jakiegoś czasu. Na korytarzu unosił się nieprzyjemny zapach.