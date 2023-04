QUIZ. Kto grał tę rolę - połącz w pary aktorów i postacie przez nich grane. Tylko prawdziwy fan zdobędzie komplet punktów

Losy postaci serialowych często wzbudzają ogromne emocje. W końcu z wieloma z nich spotykamy się niemal codziennie od wielu lat. Zdarza się nawet, że niektórzy fani gwiazdy odtwarzające serialowe postacie biorą za te postacie w realnym życiu. Kinga Preis opowiadała w jednym z wywiadów, że często zdarza jej się, że ktoś mówi do niej per "pani Natalio". Zdarzyło jej się też dostać burę, za nieodpowiednie zachowanie jej bohaterki w serialu. Pewnie nie ona jedna tak ma... Dla aktorów stworzenie postaci charakterystycznych i podziwianych przez widzów, również tych serialowych, to zawsze ciężka praca. Warto ich za to doceniać. Dla prawdziwych fanów seriali ten quiz nie powinien mieć tajemnic, choć raczej nie pytamy w nim o postaci pierwszoplanowe.

Quiz. Kto grał tę rolę - połącz w pary aktorów i postacie z seriali Pytanie 1 z 12 W serialu "M jak miłość" Małgorzata Rożniatowska stworzyła charakterystyczną postać: Barbary Mostowiak Zofii Kisielowej Simony Möller Dalej