Zatrzymała go policja, a potem nikt już go nie wiedział! Co się stało z 25-letnim Kamilem?

Tajemnicze zaginięcie młodego mieszkańca Kujaw i Pomorza. Rodzina prosi o pomoc w znalezieniu Kamila Osowskiego, który ostatni raz był widziany 22 kwietnia około godz. 8.00. Niestety od tamtego dnia nikt go nie widział. Jak przekazali bliscy 25-latka, zaginiony ma przy sobie telefon, który jest nieaktywny.