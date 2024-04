Ostatnie pożegnanie Emilki, która zginęła pod kołami tramwaju. Szkoła opłakuje zmarłą uczennicę

Ta tragedia wstrząsnęła Bydgoszczą. W czwartek, 18 kwietnia na przystanku tramwajowym zginęła 15-latka. - Ten który namawiał Emilkę, aby przytuliła się do ręki tego chłopaka, po tym co się stało, uciekł z przystanku, ale potem wrócił. Nastolatek, który odepchnął od siebie dziewczynę wyrywał sobie potem włosy z głowy - mówi nam osoba, która miała być świadkiem dramatu.

Razem chodzili do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Po zakończonych lekcjach poszli na przystanek tramwajowy. Nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. Młodzi śmiali się, wygłupiali. Jak to prawie dorośli, ale ciągle dzieci. Wygłupy miały polegać na tym, że przytulali się do rąk swoich znajomych. Ktoś miał namawiać Emilkę do przytulenie się do ręki chłopaka spoza Bydgoszczy (znamy jego dane osobowe, jednak ze względu na charakter sprawy nie podajemy nawet imienia). Jemu się to jednak nie spodobało i miał odepchnąć Emilkę od siebie. Po tym zdarzeniu, chłopak został zatrzymany w Izbie Dziecka.

- Sąd wydał postanowienie nakazujące wypuszczenie nieletniego z Policyjnej Izby Dziecka, uznając że nie zachodzą ustawowe przesłanki do zastosowania wobec niego środków tymczasowych, w tym o charakterze izolacyjnym. Obecnie sprawa została skierowana do losowania sędziego referenta, który będzie badał okoliczności zdarzenia (analizował monitoring, zeznania świadków) pod kątem popełnienia przez nieletniego czynu karalnego i ewentualnego zastosowania wobec nieletniego środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich - informuje pisemnie redakcję Super Expressu sędzia Jarosław Błażejewski, Prezes Sądu Rejonowego. - Ze wstępnej analizy materiału dowodowego nie można wykluczyć, że zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku - dodaje.

Pogrzeb 15-letniej Emilki z Bydgoszczy

VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy przekazało informację o pogrzebie Emilki. Różaniec w intencji zmarłej nastolatki odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) o godz. 12.30 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy, natomiast msza rozpocznie się o godz. 13 w tym samym kościele.

