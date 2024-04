i Autor: KMP Bydgoszcz

Dramatyczna akcja ratunkowa

Chwile grozy podczas regat! Łódź uczestnika wywróciła się. Jest nagranie

O krok od tragedii w regionie! Policyjni „wodniacy” pomogli sternikowi żaglówki uczestniczącej w regatach na Zalewie Koronowskim. - Niewłaściwy manewr i do tego podmuch wiatru spowodowały, że łódź się wywróciła. Na szczęście zauważyli to policyjni „wodniacy”, którzy pomogli mu ją postawić i bezpiecznie dopłynąć do brzegu - mówi nam bydgoska policja. Szczegóły akcji podajemy poniżej!