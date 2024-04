dramat na drodze!

Kujawsko-pomorskie: Dwaj mężczyźni zginęli w strasznym wypadku. Od tych zdjęć włosy stają dęba

ago 10:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ta tragedia wstrząsnęła całym woj. kujawsko-pomorskim! W poniedziałek, 29 kwietnia na drodze krajowej nr 25 doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek. Niestety aż dwie osoby zginęły na miejscu. Teraz okoliczności tej tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Co do tej pory udało się ustalić? Szczegóły podajemy poniżej!