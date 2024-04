Zobaczył go w kuchni na podłodze i zbaraniał! Na miejsce wezwano służby

Do zdarzenia doszło w środę, 24 kwietnia br. - Około godz. 10:35 patrol straży miejskiej udał się do jednego z bloków w Fordonie, w którym mieszkaniec złapał skorpiona. Na miejscu oczekiwał pracownik spółdzielni, który zaprowadził strażników do osoby, która znalazła u siebie nietypowego „gościa" - mówi rzecznik bydgoskich municypalnych.

Bydgoszczanin oświadczył, że rano zauważył chodzącego po podłodze w swojej kuchni czarnego skorpiona o długości około 2 cm. W związku z tym złapał go w plastikowy pojemnik i powiadomił administrację.

Strażnicy miejscy przejęli nietypową paczkę i zawieźli skorpiona do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy.