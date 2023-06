Syn Richardson poleciał do USA. Będzie miał zaskakującą pracę [WIDEO]

Michał Szpak chce dołączyć do "Mazowsza"? Ta stylizacja zwali Was z nóg

W "Milionerach" TVN można już wygrać 2 miliony złotych! To efekt inflacji?

Co za kwota!

- Czy udało mi się ich nie zniszczyć? (...) Ich dom nie był przecież stabilny. Przeprowadzki, rozwód, potem kolejne rozstanie ich mamy… Nie wiem. Nie jest mi wesoło - napisała wówczas Monika Richardson. Wtedy przekazała, że jej syn Tomek leci pracować w USA, a córka Zosia niebawem wyjedzie na studia do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka jej ojciec, były pilot RAF, Jamie Malcolm.

– Syneczek. Już tęsknię! – napisała Richardson, pokazując film z lotniska. Kilka zdań do kamery powiedział także Tom Malcolm. - Jestem na lotnisku. Lecę do Anglii, a potem do Nowego Jorku, gdzie będę mieszkał przez trzy miesiące. Ostatnio miałem trochę ciężki czas. Miałem studia i trzy różne prace. Byłem nauczycielem języka angielskiego, kurierem i taksówkarzem. Chciałbym trochę od tego odpocząć. Dostałem pracę jako operator kolejki górskiej pod Nowym Jorkiem i spędzę tam trzy miesiące – wyznał Tomasz.

