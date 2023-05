Monika Richardson przekazała smutne wieści. Chodzi o jej dzieci. "Nie jest mi wesoło"

To Młynarska miała prowadzić „Nasz nowy dom”. Teraz otwarcie mówi, co myśli o zastąpieniu Dowbor Romanowską

- Siedzę sobie w mojej porannej dżungli i kombinuję. Niewątpliwie czeka mnie syndrom opuszczonego gniazda. Syn za chwilę wyjeżdża do pracy w USA, potem się wyprowadza. Córcia zdaje na uczelnie w Wielkiej Brytanii i nawet gdyby chciała zrobić sobie rok przerwy, to moment, w którym wejdę do pustego domu, nadchodzi nieubłaganie - zaczyna swój wpis Monika Richardson.

Post nie jest jednak o upływającym czasie i tęsknotą za latoroślami. Prezenterka pisze dalej o tragedii młodej kobiety.

- Tymczasem jestem świadkiem strasznej sytuacji młodej dorosłej osoby, której rodzice znęcają się nad nią psychicznie i fizycznie. Żadna patologia. Wykształceni i z pieniędzmi. Wiele lat metodycznego niszczenia młodego człowieka, pozbawiania wolności, prawa do decyzji, do prywatności, brak jakichkolwiek pieniędzy, kontaktów towarzyskich. A wszystko pod okiem „pana i plebana”. Z tego domu wyjdzie za chwilę złamany, stłamszony, przerażony młody człowiek… - czytamy.

Potem Monika Richardson zastanawia się, jak ona wychowała swoje dzieci. Przypomnijmy, że z byłym mężem, Szkotem Jamie' em Malcolmem, byłym pilotem RAF-u, ma syna Tomasza Davida (22 l.) i córkę Zofię (19 l.).

- A moje dzieciaki? Czy udało mi się ich nie zniszczyć? Czy potrafiłam wyposażyć ich w życiową siłę, w stabilne poczucie własnej wartości? Ich dom nie był przecież stabilny. Przeprowadzki, rozwód, potem kolejne rozstanie ich mamy… Nie wiem. Nie jest mi wesoło. Myślę, że bycie rodzicem, to straszliwa odpowiedzialność, to dożywotnie, trudne i niebezpieczne zajęcie, do którego nikt nas nie przygotowuje. 22 lata temu wpadłam w nie z entuzjazmem i poczuciem, że dam radę. Teraz patrzę na ten etap swojego życia z większym dystansem i wiem, że popełniłam wiele błędów. Chciałabym o tym powiedzieć moim dzieciom, przygotować je na ich własne rodzicielstwo, ale nie jestem pewna, czy zechcą mnie wysłuchać i nie wiem, czy będę umiała znaleźć właściwe słowa - zastanawia się na koniec Richardson.

Związki Moniki Richardson

Przypomnijmy, że Monika Richardson miała trzech mężów i kilku partnerów. Siostra cioteczna Piotra Kraśki w czasach studenckich była związana z Przemysławem Pohrybieniukiem, potem w latach 1995–2000 była żoną Willa Richardsona, amerykańskiego dziennikarza i podróżnika. W sierpniu 2001 poślubiła Jamiego Malcolma, pilota linii Virgin Atlantic. Para rozwiodła się w 2012 roku. 3 maja 2014 wyszła za aktora Zbigniewa Zamachowskiego i po ślubie przyjęła nazwisko męża. W marcu 2021 potwierdziła rozstanie z mężem i trzy miesiące później związała się z przedsiębiorcą Konradem Wojterkowskim, z którym rozstała się kilka tygodni temu.

