Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze CKE i odpowiedzi z matematyki

W drugim dniu egzaminów ósmoklasisty 2024 uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z matematyki. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę podstawową. Na szczęście egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Liczba punktów zdobytych podczas egzaminu ósmoklasisty ma jednak wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych, dlatego każdy uczeń powinien się starać o jak najwyższy wynik. Na egzamin ósmoklasisty z matematyki, oprócz przyborów do pisania można wziąć wyłącznie linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów oraz telefonów komórkowych.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpocznie się w środę, 15 maja o godz. 9.00. Uczniowie mają 100 minut na rozwiązanie testu. Później Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze. Zadania z matematyki i rozwiązania do nich opublikujemy w tym artykule. Tymczasem w ramach powtórki proponujemy rozwiązanie zadań z ubiegłorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Terminy dodatkowe

Uczniowie, którzy z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w pierwotnym terminie, mogą to zrobić w terminach dodatkowych:

język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00.

QUIZ. Matematyka dla dzieci z podstawówki. Bez 7/10 spalisz się ze wstydu Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś banalnego. Równoległobok jest... czworokątem pięciokątem sześciokątem Dalej