[Relacja na żywo] Półfinał "Tańca z gwiazdami". W rywalizacji zostali najlepsi!

Vanessa od początku programu była faworytką do wygranej. Iwona Pavlović po pełnej zachwytu ocenie tańca z wielkim uśmiechem rzuciła jej "I love you". To chyba mówi wszystko!

Podbiłaś nasze serca. Jesteś petardą. Vanessa, nie mogłam oderwać od ciebie wzroku! - powiedziała Małgorzata Socha!