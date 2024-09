Majka Jeżowska pokazała, że jest zmysłową babcią. Tak wywijała w "Tańcu z gwiazdami"!

Majka Jeżowska w maju skończyła 64 lata, a cztery miesiące później wystartowała w "Tańcu z gwiazdami", gdzie walczy o Kryształową Kulę m.in. z młodszą o połowę Anną-Marią Sieklucką czy 24-letnią Julią Żugaj. Choć jest najstarszą uczestniczką, na dodatek babcią, to pokazała, na co ją stać. A do tego odsłoniła fenomenalnie zgrabne nogi! Zobaczcie zdjęcia.