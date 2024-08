"Taniec z Gwiazdami". Majka Jeżowska wpadła po uszy. Całuje o 30 lat młodszego tancerza! Zostali przyłapani

Majka Jeżowska (64 l.) to jedna z największych gwiazd nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że jej partnerem będzie Michał Danilczuk (32 l.). Przystojny tancerz od razu zdobył serce piosenkarki, bo już po pierwszym treningu całowała go po rękach. I to dosłownie! Zobaczcie nasze zdjęcia.