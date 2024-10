Powstanie film o Majce Jeżowskiej? Piosenkarka wie już, kto mógłby ją zagrać!

Tragedia! Załamany ojciec Liama Payne'a nie może zabrać syna do ojczyzny! Są nowe ustalenia w sprawie śmierci wokalisty One Direction

Majka Jeżowska: Burzliwe życie artystki

Majka Jeżowska (64 l.) to ponadczasowa artystka. Zyskała popularność dzięki takim utworom jak "Od rana mam dobry humor" oraz "A ja wolę moją mamę". Te piosenki szybko stały się hitami i zdobyły uznanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Artystka jest najbardziej znana ze swojej twórczości skierowanej do najmłodszych. Jej pełne radości i energii, stały się nieodłącznym elementem dziecięcej rozrywki w Polsce. Dzisiaj nie wszyscy pamiętają, że piosenkarka zaczynała swoją karierę jako wokalistka popowa, a swoje utwory kierowała dla dorosłych.

Muzyczną karierę zaczynała w latach 80. W maju tego roku podczas Polsat Hit Festiwal obchodziła 45-lecie swojej pracy na estradzie. Zarówno w jej życiu zawodowym, jak i prywatnym działo się naprawdę wiele. Ma za sobą burzliwe związki m.in. z kompozytorem Januszem Komanem, którego poznała, gdy był w związku z Krystyną Prońko. Po latach Jeżowska wyznała, że mąż znęcał się nad nią fizycznie. Razem z Prońko nagrały nawet wspólną piosenkę "On nie kochał nas", w której opowiedziały swoje historie.

Majka Jeżowska: Powstanie film o piosenkarce?

Z małżeństwa z Komanem doczekała się syna Wojciecha. To właśnie m.in. przez wzgląd na niego zdecydowała się na nagrywanie piosenek dla najmłodszych. Chciała również odczarować muzykę dla najmłodszych, która, jak sama stwierdziła, była często uboga i niskiej jakości. Dzisiaj jej utwory kojarzą się z wesoły i beztroskim dzieciństwem. Na koncerty artystki przybywają tłumy i to niekoniecznie dzieci. Pięć lat temu zrobiła prawdziwe show podczas festiwalu Pol'and'Rock.

Filmy biograficzne czy dokumentalne o znanych artystach cieszą się dużą popularnością. Nic więc dziwnego, że często powraca pytanie o to, czy również Majka Jeżowska doczeka się własnej produkcji. W rozmowie z repeterem Eska.pl wyznała, że Piotruś Gąsowski od dawna namawia ją do napisania autobiografii. Byłby to też dobry krok w kierunku powstania filmu o piosenkarce. Zapytana, o to kto mógłby ją zagrać, podała dwa nazwiska.

Może Vanessa Aleksander? Nie, ona nie jest do mnie podobna! (śmiech) Wiem, kto by mógł mnie zagrać! Asia Kulig! Ona jest w ogóle z moich stron rodzinnych, potrafi śpiewać, to już wiemy, mieszkała w Stanach, trochę ma podobne coś tu tak w oczach, no nie wiem. To taka moja myśl pierwsza - powiedziała z uśmiechem Majka Jeżowska.

