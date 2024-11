Święto 11 listopada w Warszawie. Rowery miejskie będą wyłączone z użytku

Święto Niepodległości w Warszawie. W tych miejscach rowery miejskie będą wyłączone z użytku

Operator rowerów miejskich Veturilo poinformował, że 11 listopada w Warszawie wyłączone zostaną stacje:

Metro Centrum,

Marszałkowska – Al. Jerozolimskie,

Al. Jerozolimskie – Krucza,

Rondo de Gaulle'a,

Wybrzeże Szczecińskie – Stadion Narodowy,

Smolna – PKP Powiśle,

Kruczkowskiego – PKP Powiśle,

Emilii Plater – Al. Jerozolimskie,

Al. Jerozolimskie – Emilii Plater,

Emilii Plater – Złota,

Metro Świętokrzyska,

Rondo Waszyngtona – Stadion Narodowy,

Al. Zieleniecka – Teatr Powszechny,

Metro Stadion Narodowy,

Marszałkowska – Hoża.

Stacje wyłączone będą w godz. 8:00-22:00.

Veturilo, czyli rowery miejskie w aglomeracji

Miejskie rowery Veturilo dostępne są od 1 marca do końca listopada. System liczy 3281 rowerów – w tym 300 elektrycznych i 30 tandemów oraz 329 stacji. Pierwsze 20 minut wypożyczenia standardowego roweru lub tandemu jest bezpłatne, kolejne 40 minut to symboliczna złotówka. Druga godzina – 3 zł, trzecia – 5 zł, a czwarta i każda następna – 7 zł. Za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia zapłacimy 200 zł. W przypadku roweru elektrycznego, pierwsze 20 minut również jest bezpłatne. Kolejne 40 minut to z kolei 6 zł. Druga i każda następna godzina – 14 zł. Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.

W Warszawie brakuje rowerów Veturilo. Mieszkańcy alarmują