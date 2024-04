Rowerowa turystyka w poszukiwaniu Veturilo

- Był piękny, słoneczny weekend. Chciałem pojechać na wycieczkę rowerową, zobaczyć nową kładkę nad Wisłą. Ale w mojej okolicy, na Pradze-Południe wszystkie stacje rowerowe były puste. Na kilkunastu stacjach nie było żadnego roweru! Żeby się przejechać, musiałem podjechać kilka przystanków autobusem. To nie powinno tak wyglądać – komentuje pan Sebastian, który poinformował naszą redakcję o problemie brakujących rowerów Veturilo w Warszawie.

W ubiegłym sezonie, w mieście ruszył nowy, zmodernizowany system rowerów miejskich Veturilo 2.0. Operator pozbył się awaryjnych elektrozamków na stacjach i zastąpił je zatrzaskami na kołach. Wypożyczanie rowerów przeniosło się już tylko do aplikacji mobilnej. Niestety jednośladów w nowej wersji ratusz zamówił zdecydowanie mniej, w porównaniu do poprzedniego systemu. Zmniejszył też ilość stacji. Pod koniec 2022 r. do dyspozycji mieliśmy 4733 na 334 stacjach. Obecnie mamy 3260 rowerów na 329 stacjach. - Taka liczba wydaje się być optymalna – uważa Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, który podkreśla, że obecnie rowery można zostawiać poza stacjami.

Liczba użytkowników miejskich rowerów rośnie

Drogowcy sami jednak przyznają, że popularność miejskich rowerów mocno rośnie. - W 2022 r. rowery były wypożyczane 3,9 mln razy, a w 2023 r. - 4,9 mln razy. Zresztą w tym roku liczby są jeszcze lepsze – w marcu rowery wypożyczono ponad 330 tys. razy, czyli o 60 tys. razy częściej niż w marcu 2023 r. - wylicza Jakub Dybalski. Można więc powiedzieć, że warszawskie Veturilo jest przy mniejszej ilości rowerów wykorzystywane do granic możliwości i według urzędników to dobrze, i tak ma być.

Radni alarmowali o brakach

Brak rowerów to jednak nie jedyny problem. Przed wyborami samorządowymi do ratusza spływały uwagi stołecznych radnych dotyczące liczby stacji do wypożyczeń. - Zdaniem radnych w ich rejonie stacji powinno być więcej. Natomiast umowa z Nextbikiem jest tak skonstruowana, że trzon systemu stanowi 300 stacji finansowanych z budżetu miasta, natomiast dzielnice mogą samodzielnie finansować stacje – komentuje rzecznik ZDM. Taką możliwość wykorzystały takie dzielnice jak Ursynów, Włochy, Ochota, Rembertów, czy Targówek. - Dodatkowo do systemu włączone są też tzw. „stacje sponsorskie”, czyli stacje finansowane przez firmy prywatne na podstawie umowy z Nextbikiem – dodał Jakub Dybalski. Przykład takiej stacji znajdziemy przy centrum handlowym Westfield Arkadia, gdzie stacja jest bardzo chętnie wykorzystywana.