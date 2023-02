Od kiedy Veturilo 2023? Jest data startu nowego roweru miejskiego

Z ulic Warszawy zniknęły stare stacje Veturilo. Kłopotliwe elektrozamki, do których były wpinane miejskie jednoślady przechodzą do historii. W ich miejscu pojawiły się zupełnie odmienione stacje Veturilo - to tradycyjne stojaki rowerowe oraz totemy z instrukcją. Kiedy na stacjach pojawią się rowery? Miłośnicy jednośladów z usług Warszawskiego Roweru Publicznego będą mogli skorzystać już w środę, 1 marca 2023 r. To właśnie wtedy pojawią się nowe rowery wyposażone w specjalne blokady O-lock, dzięki którym nie trzeba będzie zmagać się z awaryjnymi elektrozamkami. - Veturilo zostaje z nami na kolejne 6 lat. Zmiany, jakie wprowadzamy, to nie kosmetyka – to w praktyce zbudowanie systemu miejskich rowerów od nowa, z uwzględnieniem opinii rowerzystów i wielu lat naszych doświadczeń. Każdego, kto jeszcze nie miał okazji jeździć rowerami Veturilo, gorąco do tego zachęcam, a stałych użytkowników zachęcać nie trzeba. To wygodny i ekologiczny, a także - co dziś ważne - tani środek komunikacji – mówił w ubiegłym roku w czasie prezentacji nowego systemu Veturilo Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak wyglądają nowe stacje Veturilo? Zobaczcie w galerii poniżej:

Jak działa nowy system Veturilo? Jak wypożyczyć Veturilo? Zmiany od 1.03.2023

Jak wypożyczyć Veturilo? Nowy system oznacza zupełnie nowe zasady wypożyczania i zwracania rowerów Veturilo. Najważniejsza zmiana jest taka, że roweru nie trzeba będzie zostawiać na stacji - za dodatkową opłatą zostawimy go w całej strefie, niezależnie od lokalizacji stacji. Nie będzie to jednak tania opcja - o cenniku Veturilo od marca 2023 r. piszemy w dalszej części artykułu. Do dyspozycji będzie zupełnie nowa aplikacja mobilna. Nie będzie konieczności wpinania rowerów do elektrozamków – zastąpią je zapięcia wbudowane bezpośrednio w pojazd. Do tego 10 proc. rowerów będzie wyposażonych we wspomaganie elektryczne.

Jak wypożyczyć i zwrócić Veturilo?

Zarejestruj się w systemie - najlepiej za pomocą aplikacji mobilnej VETURILO - do pobrania ze sklepu Google Play i AppStore. Wybierz "Rejestracja" i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami Doładuj konto na stronie internetowej lub w aplikacji - podobnie jak w poprzednich latach, aby konto było aktywne musi znajdować się na nim minimum 10 zł Wypożycz rower - zeskanuj kod QR lub wpisz numer roweru. Blokada O-lock, znajdująca się na tylnym kole, otworzy się automatycznie po wypożyczeniu roweru Zwróć rower - wystarczy zamknąć blokadę O-lock, która znajduje się z tyłu roweru. Gotowe!

Veturilo 2023: mapa stacji. Gdzie można wypożyczyć i zwrócić rower?

W systemie Veturilo na początek znajdzie się 3 tysiące rowerów (w tym 300 elektrycznych). Dostępne będą w 300 stacjach. Umowa z operatorem, którym pozostaje firma Nextbike Polska, przewiduje opcję zwiększania w przyszłości liczby rowerów nawet do poziomu 5,5 tys. sztuk. Trwają również rozmowy z urzędami stołecznych dzielnic oraz partnerami prywatnymi na temat ewentualnego zwiększenia floty rowerów.

Wiadomo, że stacje znajdą się we wszystkich dzielnicach Warszawy - to nowość, bo do tej pory obrzeża miasta były wykluczone z systemu rowerów miejskich - tak było m.in. w Wawrze, Rembertowie i Wesołej. Dokładna mapa stacji Veturilo nie jest jeszcze znana, ale już wkrótce ma zostać ogłoszona.

Cennik Veturilo 2023. Ile kosztuje wypożyczenie roweru miejskiego?

Cennik Veturilo nie różni się znacząco, względem tego z ubiegłych lat. Pierwsze dwadzieścia minut wypożyczenia jest darmowe. Za godzinę jazdy zapłacimy 1 zł, druga godzina to koszt 3 zł, trzecia godzina 5 zł, czwarta i każda kolejna godzina będą kosztowały 7 zł. Rowery elektryczne będą darmowe przez pierwsze 20 minut, godzina wypożyczenia będzie kosztowała 6 zł, a druga i każda kolejna 14 zł.

W cenniku Veturilo pojawiły się również inne opłaty dodatkowe oraz bonus:

Bonus za przyprowadzenie roweru do stacji (premiowany zwrot) - +5 zł

Pozostawienie roweru w obszarze zwrotu (płatny zwrot) - 15 zł

Pozostawienie roweru bez zabezpieczenia - 100 zł

Pozostawienie roweru w strefie niedozwolonej - 600 zł