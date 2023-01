PIESZA JEST W CIĘŻKIM STANIE

Koszmarny wypadek w Wawrze. Autobus miejski potrącił kobietę na pasach

plis 13:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To kolejne zdarzenie z udziałem autobusu miejskiego w ostatnim casie. Na początku grudnia informowaliśmy o śmiertelnym potrąceniu, do którego doszło na Mokotowie. W środę (4 stycznia) dotarły do nas wiadomości o koszmarnym potrąceniu pieszej w Wawrze. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.