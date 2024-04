Bródno odcięte od tramwajów na trzy miesiące! Znowu remont

Wielki remont torowiska tramwajowego na Bródnie

Od poniedziałku, 8 kwietnia tramwaje nie kursują na Bródno, Żerań Wschodni i Annopol. To w związku z remontem torowiska, które jest przygotowywane do uruchomienia nowej zajezdni na Annopolu na 150 tramwajów. Robotnicy pracują na całym odcinku aż do ronda Żaba. To tam dojeżdżają obecnie linie 1, 3, 4 i 25. Aby jechać dalej trzeba się przesiąść do autobusów komunikacji zastępczej. Z taką rzeczywistością pasażerowie będą się mierzyli przez najbliższe trzy miesiące. Wściekli, komentują, że to nie pierwszy taki remont w tym miejscu. Od momentu modernizacji linii do Dworca Wileńskiego w 2015 r. poszczególne odcinki były wielokrotnie zamykane i naprawiane, raz na weekend, raz na kilka dni czy tygodni. Mieszkańcy mają wrażenie, że remonty tramwajowe w tym rejonie miasta stają się regularnym procederem. Pytają - dlaczego nie można przeprowadzić ich raz, podczas jednego długiego wyłączenia ruchu tramwajowego? - Poprzednie remonty trwały zbyt krótko żeby przeprowadzić tak dużą przebudowę. Za każdym razem głównym celem było jak największe skrócenie uciążliwości – komentuje Maciej Dutkiewicz, rzecznik TW.

Remont generalny

Tym razem remont można nazwać „generalnym”. Do całkowitej wymiany jest całe torowisko, które teraz ma drewniane podkłady. Zmianę czeka cała sieć trakcyjna – będą nowe słupy, naciągi i kable zasilające. Do tego dojdzie naprawa przejazdów przez tory, nowe nawierzchnie asfaltowe i brukowe. Powstanie również odwodnienie, którego do tej pory nie było.

Utrudnienia nie tylko dla pasażerów

Taki remont będzie uciążliwy nie tylko dla pasażerów, ale i dla kierowców. Czasowo zwężane i zamykane będą poszczególne odcinki jezdni na ul. Odrowąża. Szczegółowe informacje dotyczące remontu dostępne są na stronie infoulice.um.warszawa.pl.