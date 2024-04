i Autor: archiwum prywatne

poważne obrażenia!

Potrącił znanego dziennikarza TVP, a potem uciekł! Krzysztof Czub walczy o zdrowie w szpitalu

mrok | ago 13:55

Dużo szczęścia miał Krzysztof Czub, dziennikarz Telewizji Polskiej z Poznania. Reporter, jadąc na rowerze pod Ostrowem Wielkopolskim, miał poważny wypadek: został potrącony przez samochód, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Reporter TVP trafił do szpitala, pirata drogowego szukała cała wielkopolska policja, a gdy go odnaleziono, okazało się, że nie tylko wypadek ma na sumieniu. Teraz dziennikarz dochodzi do siebie w poznańskim szpitalu i kieruje do wszystkich bardzo ważne słowa.