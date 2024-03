i Autor: Pixabay

Co się stało?

Tajemnicza śmierć przy domu. Mężczyzna spłonął w ognisku

ac 14:50

Co stało się na jednej z prywatnych posesji przy ulicy Przymiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć śledczy. W niedzielę policja poinformowała, że w ognisku znaleziono ciało 63-letniego mężczyzny. Jego ciało zabezpieczono do sekcji w celu ustalenia przyczyny i okoliczności śmierci.