Nie mieli litości dla bezbronnych ofiar. Zbrodnicza szajka z Wielkopolski wreszcie rozbita

To olbrzymi sukces policjantów z Wielkopolski i duża nadzieja dla seniorów na odzyskanie pieniędzy. - Sprawa ma swój początek pod koniec września 2023 roku, kiedy to oszuści zadzwonili do dwóch osób w Poznaniu i pod pretekstem ochrony pieniędzy, które miały być zagrożone, nakłonili poszkodowanych do przekazania łącznie blisko 50 tys. złotych - relacjonuje Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

Do pracy od razu ruszyli śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po nitce do kłębka doszli, że sprawcy przebywają w Niemczech i tam biorą udział w kolejnych oszustwach. Pod koniec października ubiegłego roku oszuści wpadli w pułapkę po tym, jak odebrali od oszukanej osoby 25 tys. euro. To był jednak dopiero początek policyjnej akcji zakrojonej na szeroką skalę. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

12-letnia Marysia została bohaterką! Uratowała nieprzytomnego chłopca

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i sukces policji

W marcu policjanci zatrzymali kolejne 2 osoby, które miały przy sobie blisko 36 tys. złotych odebrane kolejnej oszukanej osobie. - Do zatrzymania doszło w pociągu podczas powrotu z „akcji”. Obecnie tym wątkiem zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu - wyjaśnia Święciechowski.

Gdy dowody były już twarde, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo i wydała nakazy zatrzymań wytypowanych w tej sprawie kolejnych osób.

- Główne zatrzymania miały miejsce 23 kwietnia. We Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku policjanci zatrzymali 15 osób - mówi o sukcesie policji Święciechowski.

Wśród zatrzymanych są zarówno osoby, które odbierały pieniądze, ale także kurierzy oraz osoby odpowiedzialne za planowanie tych przestępstw. - Policjanci podczas przeszukań zabezpieczyli telefony komórkowe, karty sim i karty bankomatowe oraz różnego rodzaju narkotyki - dodaje policjant.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa, część z nich także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. - Wobec 7 osób sąd na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu - informuje Święciechowski. Podejrzanym grozi za te przestępstwa do 8 lat pozbawienia wolności.

Warto przypomnieć, że oszuści podczas rozmowy wymyślają dramatyczną historię, zawsze wywierają presję czasu na rozmówcy i przekonują do przekazania pieniędzy obcej osobie, zostawieniu ich w wyznaczonym miejscu, a nawet wyrzuceniu przez okno. Policja apeluje o ostrożność i niereagowanie na tego typu telefony.