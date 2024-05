Przed godz. 11 otrzymaliśmy informację, że trzech mężczyzn wybrało się na spacer po żwirowni, gdzie znajdowały się zbiorniki. Wszyscy byli w wodzie, ale 28-latek wszedł głębiej od kolegów i po chwili zaczął się topić - jego znajomi nie byli w stanie go wyciągnąć, więc powiadomili służby. Gdy na miejsce dotarli strażacy, w odległości ok. 25 m od brzegu zauważyli poszkodowanego, który po wyłowieniu był jeszcze reanimowany, ale bez skutku - relacjonuje mł. asp. Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.