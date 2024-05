Nie żyje wyjątkowy polski lekarz. Te słowa znanej aktorki łamią serce. Krzysiu kochany...

W poniedziałek, 6 maja, w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, wyjątkowego dla stolicy małopolski internisty i geriatry. Nabożeństwo żałobne odprawiono w Kościele NMP z Lourdes. Po nim medyk został pochowany na cmentarzu w Batowicach. Nie był to zwykły pogrzeb - lekarza swoim występem żegnali m.in. artyści "Piwnicy pod Baranami".

Na stronie szpitala MSWiA w Krakowie umieszczono także wzruszające wspomnienie o doktorze Krzysztofie Czarnobilskim, którym podzieliła się znana polska aktorka, Anna Polony.

Doktor Krzysztof Czarnobilski. Był człowiekiem wielkiego serca i wielkiej kultury. Emanował ciepłem, pogodą ducha i dobrocią. Lekarz z powołania, pełen zrozumienia i współczucia dla ludzi chorych i starych – wszak był geriatrą. Leczenie ich było jego misją, a szpital drugim domem. Troszczył się nie tylko o swoich pacjentów, ale także jako wieloletni dyrektor medyczny o placówkę, w której pracował. Ten skromny, delikatny człowiek, miał w istocie ogromną siłę sprawczą. Mam wrażenie, że jego ambicją było stworzenie – wraz z naczelnym dyrektorem – najlepszego szpitala w Krakowie. Lubił artystów, więc byłam jego pacjentką. Wymarzyłam sobie, że to on przeprowadzi mnie kiedyś tam – gdzie według Miłosza – na lewą stronę odwrócony świat. Niestety, zły los – po długich cierpieniach – wyrwał go z pośród żyjących, pozostawiając bolesną pustkę. Krzysiu kochany, wierzę, że jest Ci dobrze tam, gdzie jesteś teraz