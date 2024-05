Po ile ziemniaczki? Na widok cen idzie się złapać za głowę!

Ile kosztuje kilogram młodych, polskich ziemniaków? Niektórych ceny odstraszają

Maj to czas, kiedy na straganach pojawiają się młode ziemniaki z krajowych pól. Ile kosztują? 12 złotych za kilogram młodych polskich ziemniaków to nie żart, a ceny w Hali Mirowskiej w Warszawie. Eksperci takie ceny nazywają "realnymi", ale zapowiadają, że niebawem za ziemniaki zapłacimy mniej. Jak sprawdzili dziennikarze o2.pl, ceny za kilogram polskich ziemniaków w Hali Mirowskiej wahały się w środę (15 maja) w przedziale cenowym 8-12 zł. Niektórzy klienci wydawali się być zaskoczeni tak wysoką ceną uwielbianego przez Polaków produktu. Niektórzy rezygnują z kupna ziemniaków już teraz i czekają na obniżkę cen. Czy rzeczywiście będzie na co czekać? Maciej Kmera z Rynku Hurtowego w Broniszach pod Warszawą stwierdził w rozmowie z o2.pl, że ceny ziemniaków na tym poziomie mogą utrzymać się nawet do początku lipca. Ekonomista Marek Zuber uważa podobnie. - Zaczynają się maszynowe zbiory, co oznacza, że za chwilę pojawi się znacznie więcej młodych ziemniaków - uważa Zuber. Według niego niedługo cena młodych ziemniaków spadnie do poziomu 6-7 zł za kilogram.

Ludzie jednak młode ziemniaki kupują, ponieważ płacą za ich dobry smak. Niektórzy wolą też zapłacić drożej za ziemniaki z targowiska niż kupić te tańsze, w supermarkecie. - Są dość wodniste, nie mają odpowiedniej ilości skrobi. Ale są bardzo popularne i dobrze smakują. Ludzie czekają na młode ziemniaki - uważa Kmera i dodaje, że wysoka cena ziemniaków to efekt właśnie dużego zainteresowania tym produktem.

Źródło: o2.pl

