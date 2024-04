Poszliśmy na nową kładkę i przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Nawet urzędnicy są zaskoczeni

Nowa kładka nad Wisłą w Warszawie pęka w szwach

Długi na 452 metrów most pieszo-rowerowy na Pragę został otwarty w czwartek, 28 marca. W pierwszym tygodniu funkcjonowania odwiedziło go około 200 tys. osób w tym ponad 20 tys. rowerzystów. Przeprawa pękała w szwach. Sprzyjająca pogoda powoduje, że dzień w dzień most przechodzi oblężenie. Jak się okazuje, warszawscy urzędnicy nie przewidzieli aż takiego zainteresowania nową atrakcją. - Skala mody na most jest miłym zaskoczeniem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest fajne miejsce i się spodoba, ale na ten moment to jest chyba jeden z najchętniej odwiedzanych punktów Warszawy – mówi nam Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Nazwa „most pieszo-rowerowy” niestety ma się nijak do rzeczywistości. W momentach największego ruchu przeprawą nie da się przejechać na rowerze. Zwolennicy jednośladów są zmuszeni do zejścia z roweru i przeprowadzenia go, lawirując pomiędzy spacerowiczami. Próby przejazdu mogą skończyć się groźnymi incydentami. Sami byliśmy świadkami takich sytuacji przy zejściu z kładki w kierunki Pragi-Północ.

Warto jednak pamiętać, że na nowej przeprawie wprowadzono "strefę zamieszkania". A to oznacza, że obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 20 km/h, a piesi zawsze mają pierwszeństwo. Pojawiają się jednak zarzuty, że ruch rowerowy powinien być odseparowany od ruchu pieszego. - Na ten moment nie planujemy wprowadzania jakichkolwiek zmian. Ruch pieszy i rowerowy na moście układa się zgodnie z przewidywaniami – twierdzi Jakub Dybalski, który podkreśla, że do jego urzędu nie dotarły żadne informacje o kolizjach rowerzystów z pieszymi i innych incydentach.

Strażnicy miejscy objęli most specjalnym nadzorem

Podobnie twierdzą strażnicy miejscy, którzy objęli most specjalną kontrolą prowadzoną regularnie przez patrole. - Do 7 kwietnia w rejonie mostu strażnicy nałożyli za naruszenie przepisów dotyczących porządku i spokoju publicznego 3 mandaty karne z art. 603 § 1. Kodeksu wykroczeń oraz zastosowali 3 środki oddziaływania wychowawczego. We wskazanym okresie nie odnotowaliśmy kolizji rowerzystów z pieszym – przekazał Sławomir Smyk, z referatu prasowego warszawskiej straży miejskiej.

Sonda Czy Trzaskowski powinien budować most pieszo-rowerowy przez Wisłę? TAK NIE NIE MAM ZDANIA