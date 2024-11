Święto Niepodległości 2024 w Warszawie. Jak poruszać się po stolicy 11 listopada?

Warszawa. Święto Niepodległości 2024

W poniedziałek 11 listopada cała Warszawa będzie uroczyście obchodzić Święto Niepodległości 2024. W mieście odbędą się liczne zgromadzenia publiczne, m.in. Bieg Niepodległości i Marsz Niepodległości.

Wydarzenia i uroczystości 11 listopada

Świętowanie rozpocznie Capstrzyk Niepodległości przygotowany przez żołnierzy Wojska Polskiego. W sobotę, 10 listopada, w godzinach 16:30-19:30 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego, pomiędzy Królewską a Wierzbową.

Główne obchody Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada w samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ulice w sąsiedztwie placu Piłsudskiego będą wyłączone z ruchu w godzinach 10:00-14:00. Przez cały dzień będą tam obowiązywały także ograniczenia w parkowaniu.

Nieopodal, na Krakowskim Przedmieściu będą czekały atrakcje Festiwalu Niepodległa. W godzinach 14:00-20:00 ulica będzie wyłączona z ruchu – od Nowego Światu do Trębackiej.

O godz. 18:00 m.st. Warszawa zaprasza na Cytadelę na koncert folkowy „Wspólna Niepodległa”. Wystąpią popularni polscy artyści, którzy wykonają ludowe utwory pochodzące z 16 województw. Wstęp jest bezpłatny. Od 15:00 do 21:00 będą kursowały autobusy linii „Wspólna Niepodległa” z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli. Dowiozą one wszystkich chętnych na koncert i z powrotem.

Marsz Niepodległości 2023 przeszedł ulicami Warszawy

Jak poruszać się po Warszawie w poniedziałek 11 listopada?Najlepiej wybrać metro

Ratusz radzi, by wybrać metro i ostrzega kierowców. W miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu dla ruchu także innych ulic.

Zachęcają do korzystania z obu linii metra, zapewniających połączenie z północy na południe (linia M1), a także lewo- i prawobrzeżnej części miasta (linia M2). Połączenie w osi wschód – zachód zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, kursujących linią średnicową. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów WTP i KM. W poniedziałek w godzinach 11:00-19:00 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co około 4 minuty, a M2 co około 5 minut. W razie potrzeby do ruchu będą skierowane dodatkowe składy.

Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 34. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu.

Trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 i 33 oraz autobusy: 102, 106, 107, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 200, 202, 409, 500, 503, 507, 509, 517, 519, 525, N12, N13, N46, N62 i N63.

W poniedziałek, 11 listopada, na trasy nie wyjadą tramwaje linii: 13 i 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.

Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a placem Trzech Krzyży. Z kolei autobusy linii 518 pojadą z Nowodworów do pętli na ulicy Bielańskiej, 520 z Marysina do Pomnika Lotnika, a 521 będzie łączyć Falenicę z rondem Wiatraczna.