81. rocznica Powstania Warszawskiego. Najważniejsze uroczystości i zmiany w organizacji ruchu

81. rocznica Powstania Warszawskiego

Warszawa wkracza w czas pamięci, oddając hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Obchody 81. rocznicy tego heroicznego zrywu wiążą się z licznymi uroczystościami.

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu związane są ze spotkaniem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy z Powstańcami Warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Już od wtorku, 29 lipca, od godziny 18:00 do środy, 30 lipca, do godziny 21:00, po obu stronach ulicy Przyokopowej przy muzeum będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się i postoju.

Zakaz parkowania będzie obowiązywał także między ul. Hrubieszowską a muzeum, po jednej stronie ulicy.

Na odcinkach objętych zakazem staną znaki z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Msza polowa i Apel Pamięci na placu Krasińskich – zamknięte ulice

Kolejne zmiany czekają kierowców w czwartek, 31 lipca, w związku z mszą polową i Apelem Pamięci na placu Krasińskich.

Przez cały czwartek nie będzie można parkować na placu Krasińskich oraz przy ulicy Długiej od Miodowej do Freta i od Miodowej do Barokowej.

O godzinie 10:00 zostanie zamknięta ulica Długa od Miodowej do Kilińskiego, a o 16:00 – plac Krasińskich i Miodowa od Świętojerskiej do Kapucyńskiej.

Senatorską między placem Teatralnym a Miodową przejadą wyłącznie autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego oraz mieszkańcy ulic: Senatorskiej, Koziej, Podwale i Miodowej.

Julia Pietrucha zaśpiewa w Muzeum Powstania Warszawskiego. „Ekscytacja, duma, wzruszenie” – mówi wokalistka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marsz Mokotowa i złożenie wieńców przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota”

Mokotów również uczci pamięć Powstańców. Uroczystości przed pomnikiem „Mokotów Walczący – 1944” odbędą się w parku Dreszera, skąd wyruszy Marsz Mokotowa. Uczestnicy Marszu przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk „Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa”.

W piątek, 1 sierpnia, odbędzie się złożenie wieńców przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota”. Od początku dnia do około godziny 14:30 na ulicy Chopina, pomiędzy Sieroszewskiego a Alejami Ujazdowskimi, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju.

Uroczystości przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Kolejne uroczystości zaplanowano przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej.

Od początku dnia do godziny 17:00 będą obowiązywały znaki zakazujące parkowania na ulicach Matejki i Pięknej (od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich, po stronie Sejmu RP).

Od godziny 8:00 do 17:00 ulica Matejki będzie zamknięta.

Powązki i Wola – główne uroczystości i zmiany w ruchu

Główne uroczystości odbędą się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy pomniku Gloria Victis. W związku z tym, w piątek, 1 sierpnia, od początku dnia nie będzie można zostawić auta na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym, a także w zatokach przy wejściach od ulic Powązkowskiej i Ostrowieckiej. Od godziny 13:00 ulica Ostrowiecka będzie zamknięta. Zmiany będą obowiązywały do godziny 19:00.

Tego samego dnia, na godzinę 17:00, zaplanowano także zgromadzenia publiczne i przemarsze. Uczestnicy jednego z nich przejdą: Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową na plac Krasińskich.

Uroczystości odbędą się również przed pomnikiem „Polegli – Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy. Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej. W godzinach 16:00-22:00 będzie zamknięty prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego, a w godzinach 16:30-20:00 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego.

Koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”

Wieczorem, na placu Piłsudskiego, odbędzie się koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Od godziny 17:00 do końca dnia będzie zamknięty plac Piłsudskiego oraz ulice: Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Ossolińskich, Focha, Moliera i Wierzbowa.

Masa Powstańcza na rowerach – objazd ulicami Warszawy

W niedzielę, 3 sierpnia, odbędzie się Masa Powstańcza. Od godziny 8:00 do 14:30 na ulicy Przyokopowej przy Muzeum Powstania Warszawskiego będzie obowiązywał zakaz parkowania. W godzinach 14:30-20:30 Przyokopowa będzie zamknięta od Hrubieszowskiej do Grzybowskiej. Pomiędzy Hrubieszowską a muzeum będą dwa kierunki.

O godzinie 17:00 rowerzyści wyruszą na trasę ulicami: Przyokopową, Grzybowską, Towarową, przez rondo Daszyńskiego i plac Zawiszy, Alejami Jerozolimskimi, Białobrzeską, Kopińską, Grójecką, przez plac Narutowicza, Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, aleją Niepodległości, Koszykową, Lwowską, Poznańską, Wilczą, Emilii Plater, Hożą, Poznańską, Wspólną, Chałubińskiego, przez rondo Czterdziestolatka, aleję Jana Pawła II, przez rondo ONZ, aleję „Solidarności”, Leszno, Młynarską, Wolską, aleję „Solidarności”, Karolkową, Grzybowską i Przyokopową z powrotem do muzeum.

Uroczystości na Woli – wtorek 5 sierpnia

Tradycyjnie uroczystości odbędą się przed pomnikiem Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 przy rozwidleniu ulicy Leszno i alei „Solidarności”. Od początku dnia, do godziny 19:30, na skwerze Wyszyńskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Od godziny 16:30 do 19:30 będzie zamknięta ulica Leszno, od alei „Solidarności” do skweru Wyszyńskiego. Objazd poprowadzi ulicami Żelazną, Żytnią i Okopową.

Około godziny 19:00 rozpocznie się Marsz Pamięci, którego uczestnicy przejdą ulicami: Leszno, Karolkową, aleją „Solidarności”, Wolską i Redutową do parku Powstańców Warszawy.

Pełna lista uroczystości i wydarzeń znajduje się na stronie: um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie.