ABW: Kolumbijczyk wywoływał pożary. 27-latek usłyszał zarzuty

Polskie służby ustaliły, że 27-latek stoi za dwoma pożarami z ubiegłego roku. – Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalili, że za dwoma podpaleniami, które miały miejsce w 2024 roku w Polsce stoi 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Do zdarzeń doszło 23 maja ubr. w Warszawie i tydzień później, 30 maja w Radomiu. W obu przypadkach podpalone zostały składy budowlane. Dzięki natychmiastowej akcji strażaków pożary zostały szybko ugaszone. Kolumbijczyk usłyszał zarzuty popełnienia czynu o charakterze terrorystycznym – przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński.

Jak informuje dodatkowo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kolumbijczyk używał do podpaleń butelek zapalających, czyli tzw. koktajli Mołotowa. Rosyjskie służby zwerbowały go przez komunikator Telegram. – Kolumbijczyk w czerwcu 2025 r. został skazany przez czeski sąd na 8 lat więzienia za podpalenie zajezdni autobusowej w Pradze i planowanie podłożenia ognia w galerii handlowej. Mężczyzna przyznał się do winy. Według oświadczenia premiera Czech w sprawę zaangażowane były służby specjalne Federacji Rosyjskiej – podaje ABW.

Zakończyli oględziny pogorzeliska Centrum Handlowego Marywilska 44. Kulisy pracy śledczych i policji

ABW informuje, że w ramach toczącego się postępowania wspieranego przez Eurojust powołany został Wspólny Zespół Śledczy (JIT), w którym biorą udział organy wymiaru sprawiedliwości Polski, Czech, Rumunii i Litwy. Prowadzone przez Delegaturę ABW w Radomiu śledztwo pozostaje w toku.