Święto Niepodległości w Warszawie 2024. Lista wydarzeń. Co robić 11 listopada w stolicy

Największe wydarzenia Święta Niepodległości 2024 w Warszawie to Bieg Niepodległości. Marsz Niepodległości, Festiwal Przystanek Niepodległa i koncert Wspólna Niepodległa. Ale oprócz tego, wydarzeń związanych ze świętem wolności jest dużo więcej w całej Warszawie. Praktycznie w każdej dzielnicy 11 listopada dzieje się coś, w czym można wziąć udział świętując 106. rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Wydarzenia okolicznościowe będą dziać się na Krakowskim Przedmieściu, w Łazienkach Królewskich, w Muzeum Powstania Warszawskiego i w Cytadeli przy Muzeum Historii i Muzeum Wojska Polskiego. Do Cytadeli można przyjechać specjalnym autobusem z Krakowskiego Przedmieścia, gdzie również będzie się odbywał festiwal, z koncertami, paradami i pokazami filmów VR.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi: - 11 listopada to święto nas wszystkich, dlatego chcemy, byśmy mogli świętować razem. Polska tworzy ogromną, różnokulturową mozaikę i okazją, by to pokazać, jest m.in. koncert 11 listopada o godz. 18 przed Muzeum Historii Polski.

Szczegółowa lista wydarzeń znajduje się na końcu artykułu.

Przypnij sobie kotylion

Kotyliony, symbolizujące narodowe barwy Polski, będą dostępne w różnych punktach miasta, aby każdy mieszkaniec mógł w prosty sposób wyrazić swoją patriotyczną postawę. Można będzie je wziąć m.in. ze słupów ogłoszeniowych przy pl. Unii Lubelskiej, pl. Wilsona, rondzie Waszyngtona, ul. Marszałkowskiej róg Wilczej i Królewskiej.

Rejs po Wiśle i bieg po Śródmieściu

O godz. 11 na Wisłę wypłyną promy i statki m.in. Dar Mazowsza, Galar, Kurka Wodna, Lupina, Mieszko, Zygmunt. A po tej rzecznej paradzie przy Bulwarze Flotylli Wiślanej na Plaży 511 ok. godz. 13 odbędzie się koncert „Śpiewamy Niepodległość” – to koncert z gitarami przy ognisku i ulubione pieśni, śpiewane wspólnie, ze śpiewnikami.

Symbolicznie o godz. 11.11 na ulice Śródmieścia wyruszą biegacze. Start i meta 34. Biegu Niepodległości znajdą się na al. Jana Pawła II, na wysokości ul. Miłej z „zawrotką” przy stacji metra Pole Mokotowskie. Kilkanaście tysięcy uczestników w biało-czerwonych koszulkach, wystartuje w biegu głównym na dystansie 10 km, nordic walking na dystansie 5 km, oraz w biegu dla młodzieży w wieku 10-14 lat na symbolicznym dystansie 1918 metrów. Bieg Niepodległości stanowi finałową część Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”, obejmującą również Bieg Konstytucji 3 maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego.

Pikniki na Krakowskim Przedmieściu i w Cytadeli połączone autobusem

Na Krakowskim Przedmieściu w godz. 13-20 trwać będzie piknik „Festiwal Niepodległa” (godz. 13-20) z trzema scenami muzycznymi, paradami szczudlarzy i zabytkowych aut i wspólnym polonezem. Pierwsza parada muzyków, bicykli, grup rekonstrukcji-historycznej i automobili z ruszy o godz. 14 sprzed bramy głównej UW w kierunku pl. Zamkowego, parada zamknięcia - o godz. 19. Od godz. 15.30 do wieczora na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wystąpią Paktofonika, Natalia Przybysz oraz Oskar Cyms. Specjalny zabytkowy autobus będzie dowoził gości sprzed Kościoła Wizytek do Muzeum Historii Polski w Cytadeli, gdzie też odbywać się będzie piknik z grą terenową, zwiedzaniem MHP, warsztatami i koncertem. I pokazem sprzętu wojskowego przez Muzeum Wojska Polskiego.

- Można bilokować. Można być w dwóch miejscach niemal jednocześnie. Taki transport zabytkowym autobusem to zapowiedź regularnego - już nie zabytkowego - autobusu, który mógłby kursować w przyszłości z Traktu Królewskiego do Cytadeli – zapowiada dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.

Marsz Niepodległości od ronda przez most

O godz. 14. na rondzie Dmowskiego zaczną zbierać się uczestnicy Marszu Niepodległości. Organizowany przez narodowców Marsz Niepodległości pod hasłem „Wielkiej Polski moc to my” wyruszy ok. godz. 14.30 z ronda Dmowskiego, a następnie przejdzie Al. Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskiem przez ulicę Siwca i zakończy się na błoniach PGE Narodowego, gdzie na scenie odbędą się koncerty i przemówienia okolicznościowe. Jeżeli powtórzy się frekwencja z lat poprzednich, może zjawić się nawet 100 tys. uczestników. Autokary mają dowieźć chętnych z kilkudziesięciu miast. Poza zamknięciem dla ruchu Alej i mostu przewidziane są utrudnienia i zmiany w organizacji komunikacji miejskiej w okolicy trasy przemarszu. Wyłączone z ruchu będą przede wszystkim okolice Ronda Dmowskiego, a dojazd do niego może być możliwy jedynie metrem do stacji Centrum lub Świętokrzyska.

Tak wyglądał Masz Niepodległości 2023. Zobacz w galerii:

Na zakończenie Dnia Niepodległości, o godz. 18, gdy już umilkną emocje po marszach, biegach i paradach – po raz pierwszy Stołeczna Estrada, czyli miasto wspólnie z władzami Muzeum Historii Polski organizuje koncert „Wspólna Niepodległa” na placu przed gmachem MHP w Cytadeli. Koncert będzie oparty na ludowych, folkowych melodiach, zaaranżowanych na nowo dla 16 artystów, z których każdy reprezentować będzie inny region Polski. Na scenie zobaczymy m.in. Tatianę Okupnik, która będzie reprezentować Łódź, Igora Herbuta (województwo dolnośląskie), Kasię Moś (śląskie), Skubasa (lubelskie), Michała Szpaka (podkarpackie), Natalię Nikiel (warmińsko-mazurskie), Sarę James (lubuskie) czy Lanberry (Mazowsze).

i Autor: AKPA

SZCZEGÓŁOWA LISTA WYDARZEŃ na Święto Niepodległości 2024 w Warszawie

Godz. 10 – Kotyliony można zabrać ze słupów ogłoszeniowych przy pl. Unii Lubelskiej, pl. Wilsona, rondzie Waszyngtona, ul. Marszałkowskiej róg Wilczej i Królewskiej

Godz. 10 Msza za Ojczyznę z udziałem Prezydenta RP w Świątyni Opatrzności Bożej

Godz. 10-22 - Przystanek Niepodległość w Cytadeli Warszawskiej.

Godz. 10-19 piknik rodzinny w Sulejówku w Muzeum Józefa Piłsudskiego (zwiedzanie muzeum i dworku „Milusin” i skarbca, pokazy umiejętności żołnierzy, gra terenowa i koncert)

Godz. 11 – Rejs Niepodległości – statki i promy płyną Wisłą. Po rejsie o godz. 13 koncert „Śpiewamy Niepodległość” z gitarami przy ognisku na Plycie Desantu

Godz. 11.11 – Bieg Niepodległości - start i meta w al. Jana Pawła II, na wysokości ul. Miłej i „zawrotka” przy stacji metra Pole Mokotowskie.

Godz. 12 – oficjalne uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza z przemówieniem Prezydenta RP

Godz. 12-17 – Święto Niepodległości w Łazienkach Królewskich (spacery „Tu dzieje się historia” sprzed tarasu Pałacu na Wyspie; wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego o godz. 12, pokaz musztry kawaleryjskiej godz. 12.30)

Godz. 13-20 – Festiwal Niepodległa – piknik na Krakowskim Przedmieściu z trzema scenami muzycznymi (przy ASP, gmachu ministerstwa kultury i na dziedzińcu UW), paradami szczudlarzy, zabytkowych aut i wspólnym polonezem.

Godz. 13-17 – Spacery z przewodnikami Pałacu Saskiego o Józefie Piłsudskim i Fryderyku Chopinie (start m.in. w Ogrodzie Saskim)

Godz. 14 – Marsz Niepodległości – przemarsz z ronda Dmowskiego Mostem Poniatowskiego na błonia PGE Narodowego

Godz. 15.30-20 – Koncerty na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego – wyst. Paktofonika, Natalia Przybysz, Oskar Cyms.

Godz. 18 – Koncert „Wspólna Niepodległa” przed gmachem Muzeum Historii Polski w Cytadeli . Wystąpi 16 artystów z 16 województw. M.in. Tatiana Okupnik, Reni Jusis, Lanberry, Natalia Nykiel, Katarzyna Moś, Igor Herbut, Michał Szpak, Skubas

Godz. 18 – Koncert „Śpiewnik polski” wspólne śpiewanie w Terminalu Kultury Gocław. Wspólne śpiewanie ze studentami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Godz. 19 – Koncert „Zaśpiewajmy razem dla Niepodległej” wspólne śpiewanie patriotycznych utworów w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie

Godz. 20 – Koncert Niepodległości „Żywią Y Bronią” w Muzeum Powstania Warszawskiego, sala pod Liberatorem aranżacje polskich pieśni wojskowych i patriotycznych polsko-kanadyjskiej wokalistki jazzowej i kompozytorki Oli Turkiewicz oraz Jacka „Wiejskiego” Górskiego. Prowadzenie Robert Czebotar. IKR