Kto wygra wybory w USA? Jasnowidz Jackowski przewidział to, co dzieje się teraz

Prezydentura Donalda Trumpa zostanie nagle przerwana?! Jasnowidz Jackowski zdradza szokującą wizję

- To będzie niepełna prezydentura - takie słowa wypowiedział jasnowidz Jackowski, którego zapytaliśmy, jaka będzie prezydentura Donalda Trumpa. - Z przyczyn ludzkich nie będę mówił dalej o tym. Nie będę mówił dlaczego to nie będzie pełna kadencja - dodał.

Krzysztof Jackowski dzień przed wyborami, kiedy wszystkie sondaże wskazywały na to, że prezydentem USA zostanie Kamala Harris zapewniał, że to Donald Trump we wtorek wieczorem (5 listopada), po zamknięciu lokali wyborczych, będzie skakał z radości.

Nie będziemy pisać o wszystkich sprawdzonych przepowiedniach Krzysztofa Jackowskiego. Najważniejsze są dwie. Pierwsza to, że przewidział krach na rynkach finansowych i upadek wielkich banków. Druga, to wojna w Ukrainie, gdy nic jeszcze na to nie wskazywało. Teraz mówił nam o tym, jaka będzie prezydentura Trumpa.

Jasnowidz Jackowski o Donaldzie Trumpie: "On nie ma szczęścia"

- To nie jest wina Trumpa, że taka jest sytuacja na świecie. On nie ma szczęścia. Lata 2024 do 2028 to jest czas wojen i w takim czasie przyjdzie mu sprawować władzę. Na pewno Trump ostrzej będzie traktował Europe i Polskę. Na pewno nie będzie miał wpływu na decyzję Putina. On sceduję pomoc na rzecz Ukrainy na Europie - przepowiada Jackowski.

- Donald Trump za to będzie wspierał Bliski Wschód. Nie będzie ukrywał poparcia dla Izraela bardziej niż Biden - wieszczyJackowski.

Jest pewny, że między Trumpem a Putinem nie będzie przyjaźni.

- Rosja chce innej waluty niż dolar. Trump nie będzie z tego zadowolony. Do tego przyjdzie mu się zmierzyć z potężnym krachem, który będzie miał miejsce w USA i w Europie. Trump nie zakończy wojny w 24 godziny - zapewnia Jackowski.

