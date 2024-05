86-letnia gwiazda zachwyca na czerwonym dywanie. Prawdziwa bogini!

"To jest hejterstwo"

Jane Fonda zachwyca na festiwalu filmowym

Festiwal Filmowy w Cannes co roku gromadzi największe gwiazdy światowego kina. Francuskie święto kina odbywa się już po raz 77. i potrwa do 24 maja. Głośno jest nie tylko o filmowych premierach, ale kreacjach, które na czerwonym dywanie prezentują znane aktorki. Chociaż gwiazdą wczorajszej gali otwarcia była Meryl Streep, która odebrała Honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości, to show skradła jej koleżanka po fachu - Jane Fonda.

86-letnia aktorka kolejny raz pokazała, że wiek to tylko liczba, a energii może jej pozazdrościć wiele dużo młodszych koleżanek z branży. Legendarna gwiazda zrezygnowała z sukni i wybrała czarny kombinezon w garniturowym kroju od Elie Saab. Głęboka czerń przełamana została ozdobnym haftem. Całość stylizacji Fondy dopełniał... płaszcz w panterkę.

Sekrety młodzieńczego wyglądu Jane Fondy

Patrząc na najnowsze zdjęcia Jane Fondy trudna oprzeć się wrażeniu, że czas się dla niej zatrzymał. Aktorka zawsze była aktywna zarówno zawodowo, jak i fizycznie. W latach 80. była królową aerobiku. "Nieważne jak często się ruszasz i jaki rodzaj ruchu wybierasz, o ile tylko jesteś w ruchu" - twierdziła niedawno gwiazda przekonując swoich fanów do aktywności.

Jednak Fonda zawdzięcza swój wygląd nie tylko samej sprawności fizycznej oraz zdrowej diecie. W przeciwieństwie do wielu osób z branży, aktorka nigdy nie kryła, że korzystała z dobrodziejstw medycyny estetycznej. "Poprawiłam szyję i brodę. Pozbyłam się też kurzych łapek wkoło oczu. Byłam załamana tym, że nie wyglądam tak młodo, jak się czuję" - przyznała. Dodała przy tym, że przez panujący w Hollywood kult młodości, operacje plastyczne w przedłużyły jej karierę.

Z czasem zmieniła jednak podejście do starzenia się i kilka lat temu zrezygnowała z poprawiania urody. Dzisiaj z dumą prezentuje zmarszczki oraz siwe włosy. Twierdzi również, że młodzi ludzie "powinni przestać się bać starzenia". Zdaje sobie sprawę, że wiele zależy m.in. od statusu majątkowego. Nie wszystkich bowiem stać na zabiegi, trenerów personalnych itp.