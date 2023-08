i Autor: East News Jak dziś wygląda gwiazda aerobiku Jane Fonda? Ma 85 lat i zachwyca formą [FOTO]

Wiecznie młoda!

Jane Fonda ma 86 lat i wygląda świetnie! Królowa aerobiku pokazała nowe zdjęcie

To po prostu nie do wiary! Jane Fonda (86 l.) zatrzymała czas. Wiekowa królowa aerobiku z lat osiemdziesiątych nadal jest ciągle w ruchu. Jane Fonda przekonuje, że po osiemdziesiątce też można i trzeba ćwiczyć. I sama jest najlepszym dowodem na to, że efekty takich ćwiczeń potrafią naprawdę zaszokować! Gwiazda wygląda po prostu rewelacyjnie.