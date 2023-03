Szok! Jennifer Lopez spoliczkowała Jane Fondę! Gwiazda dostała pierścieniem w oko

Jennifer Lopez zraniła pierścieniem gwiazdę kina! Jane Fonda ujawniła szokujące fakty

Jennifer Lopez to symbol seksu i jedna z największych gwiazd, a Jane Fonda - ikona kina, a niegdyś także wzorzec urody i stylu. Nie wszyscy pamiętają, że swojego czasu panie miały okazję zagrać w jednym filmie. Chodzi o komedię romantyczną "Sposób na teściową" z 2005 roku. J Lo grała tam Charlotte "Charlie" Cantilini, która musi zmierzyć się z teściową grozy, graną przez Jane Fondę. W jednej ze scen obie panie zaczynają się nawzajem policzkować. Po latach Jane Fonda ujawniła, że scena wcale nie była tak do końca udawana, a Jennifer Lopez... naprawdę ją zraniła! 86-letnia gwiazda opowiedziała wszystko w programie The Drew Barrymore Show. Co powiedziała o J Lo?

Jane Fonda ujawnia, że J Lo nigdy nie przeprosiła jej za zranienie w oko na planie filmowym

"Ach, Jennifer, Jennifer... Ona miała ten ogromny pierścień z diamentem i kiedy mnie uderzała po twarzy, pierścień zrobił mi nacięcie na twarzy przez oko i brew. Wiecie, że ona nigdy nie przeprosiła?" - wypaliła Jane Fonda. Czy Jennifer Lopez odniesie się do tych rewelacji sprzed lat?! Na razie gwiazda milczy. Może stwierdzi, że jednak warto przeprosić, choć od wpadki na planie minęło już osiemnaście długich lat?

Sonda Czy małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka przetrwa? Tak Nie Nie mam zdania

Jane Fonda claims J.Lo never apologized after THAT slap that left her injured! https://t.co/DZet6SVYfK— HollywoodLife (@HollywoodLife) March 25, 2023

QUIZ. Sławne WPADKI polskich gwiazd! To przeszło do historii telewizji. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 9 Komu podczas rozdania Wiktorów bluzka zsunęła się z biustu, odsłaniając plastry, które miały ją utrzymać na miejscu? Edycie Górniak Natalii Siwiec Cleo Dalej