Jennifer Lopez ujawnia, czemu jest taka piękna! Nie zgadniesz, jak się poświęca

Jennifer Lopez (54 l.) jest znana z wiecznej młodości i perfekcyjnej sylwetki. Chociaż czas mija, po piosenkarce i aktorce w ogóle nie widać upływu lat. J Lo nadal jest symbolem seksu i wzorem urody. Jak ona to robi?! Czy to sprawka chirurga plastycznego, a może jakiejś wymyślnej diety? Teraz J Lo postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Okazuje się, że bycie wiecznie młodą to ciężki kawałek chleba i nawet dla milionerów nie ma tu drogi na skróty. W wywiadzie dla "US Weekly" gwiazda wyjawiła, że sekretem jej sylwetki jest codzienny reżim fitness. "Wstaję codziennie, każdego dnia, nawet gdy jest jeszcze ciemno na dworze, przed piątą rano - i ćwiczę" - wyjawiła Jennifer Lopez. Co za siła woli!

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

