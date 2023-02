Były mąż Jennifer Lopez zostanie tatą! Wziął ślub z miss Paragwaju. Mogłaby być jego córką

Hollywodzki przystojniak jak Anna Dymna! Tak oszpecił się do roli, wprost nie do wiary

On ma już sześcioro dzieci z trzema różnymi partnerkami, ona... jest młodsza niż jego najstarsza córka i syn (odpowiednio 29 i 27 lat), a wkrótce po raz siódmy uczyni go ojcem. Marc Anthony (54 l.) i Nadia Ferreira (23 l.) ogłosili, że spodziewają się dziecka. Para poznała się zaledwie rok temu i od tego czasu zdążyła się zaręczyć i pobrać. Tak bajecznego ślubu nie było dawno - media plotkarskie rozpisywały się o przepychu, w jakim w styczniu Anthony poślubił swoją czwartą żonę.

Miss Paragwaju zamiast J. Lo. Ale to był ślub!

Ferreira to prawdziwa królowa piękności, w dodatku ma na to papiery - jest miss Paragwaju. O tym, że jest w ciąży, poinformowała wraz z mężem 14 lutego. Na koncie instagramowym Anthony'ego pojawiło się urocze zdjęcie jej ciążowego brzuszka. "Najlepszy prezent walentynkowy na świecie!!! Dziękujemy Ci Boże za to wielkie błogosławieństwo w naszym życiu" - napisali przyszli rodzice.

Marc Anthony znów zostanie tatą

Fani są podzieleni. Niektórzy mają zastrzeżenia do sporej różnicy wieku między małżonkami. "Ona mogłaby być twoją córką i urodzić ci wnuka. Dziwnie to wygląda", "Taka młoda dziewczyna, jak jej szkoda", "On wygląda bardziej jak jej dziadek niż facet" - piszą.

